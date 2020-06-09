شكرا لقرائتكم رب ضارة نافعة .. كورونا تساعد الزمالك على تجديد عقد ساسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أغلق التونسى فرجانى ساسى لاعب خط وسط نادى الزمالك، ملف الرحيل عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة على الرغم من تلقيه العديد من العروض الأوروبية والخليجية تمهيدا للتعاقد معه بداية من الموسم الجديد.

وجاءت جائحة كورونا رغم توقف النشاط الرياضى وما أضرته بالنشاط الرياضى بشكل عام إلا أنها قد تأتى بثمارها على استمرار فرجاني ساسي في صفوف الزمالك نظرا للأزمات المالية التي ألمت بجميع الأندية مما خفض المقابل المادي للعديد من اللاعبين بشكل عام

ويحاول مسؤولو القلعة البيضاء محاولة جمع 15 مليون جنيه قيمة مستحقات الثلاثي العربي وعلى رأسهم فرجاني ساسي عن الشهرين من أجل تحويلها لهم خلال أقرب وقت، حيث كان من المفترض إرسالها مطلع الشهر الجاري.

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