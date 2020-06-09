شكرا لقرائتكم غريميو يطالب اتحاد جدة بسداد مبلغ انتقال غروهي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت تقارير صحافية، يوم الاثنين، أن نادي غريميو البرازيلي تقدم بشكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد نادي اتحاد جدة، وذلك لعدم تسلمه بقية مستحقاته المالية جراء بيع عقد حارس المرمى مارسيلو غروهي.

وذكرت صحيفة "سبورت إنترتيفو" عبر موقعها الإلكتروني: لم يتلق غريميو البرازيلي ما تبقى من قيمة انتقال حارس المرمى، ولا يزال نادي اتحاد جدة مدينا بـ 1.3 مليون يورو للفريق البرازيلي، الذي قام ببيع غروهي مقابل 2.7 مليون يورو.

تقرير الصحيفة البرازيلية

وأضاف التقرير: تواصل غريميو مع الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" وطلب حل قضيته بشكل عاجل، لاسيما أن غريميو يمر بأزمة مالية بسبب تداعيات فيروس كورونا، إذ كان من المفترض أن يتم منح ما تبقى من قيمة غروهي إلى غريميو أواخر 2019، لذلك يطالب غريميو بتسريع عملية دفع المبلغ المتبقي.

وانتقل غروهي إلى اتحاد جدة في يناير 2019 قادما من فريق غريميو الذي خاض معه 408 مباريات وحقق 8 ألقاب، فيما لعب مع الاتحاد 11 لقاء، إذ عانى من إصابة أبعدته عدة مباريات عن الفريق.