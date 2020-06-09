شكرا لقرائتكم لالانا يوقع عقدا قصير المدى مع ليفربول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم يوم الثلاثاء أن لاعبه أدم لالانا وقع على تمديد قصير المدى لعقده، ليستكمل بذلك الموسم الحالي ضمن صفوف الفريق قبل الرحيل عنه.

وقال يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول: أعرف مدى الاهتمام بأدم لالانا في الوقت الحالي من قبل أندية أخرى تسعى لضمه في الموسم المقبل، لذلك، فإن تصرفه هذا يشكل التزاما تجاهنا ونقدر ذلك له بشكل كبير.

وأضاف:هذا ما يجب أن يكون عليه الحال، إنني سعيد للغاية بأنه سيظل معنا حتى إنهاء العمل هذا الموسم، وسيحظى بذلك بالوداع الذي يستحقه بشكل كبير.

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وكان لالانا "32 عاما" انضم إلى ليفربول عام 2014 قادما من ساوثهامبتون وخاض مع الفريق 178 مباراة سجل خلالها 22 هدفا وتوج مع الفريق بدوري أبطال أوروبا 2019 .

وقال لالانا :أنا سعيد حقا بالحصول على الفرصة لاستكمال الموسم، يعني هذا الكثير بالنسبة لي ولعائلتي.

وأضاف: ليس هذا الوقت المناسب لتقييم الفترة التي قضيتها هنا، لأن التركيز يجب أن ينصب على المباريات التسع المتبقية وإنهاء الفريق للموسم بأفضل شكل ممكن.

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 25 نقطة أمام أقرب منافسيه، مانشستر سيتي، وبات قريبا للغاية من التتويج باللقب للمرة الأولى منذ 1990، ومن المقرر استئناف منافسات الموسم في 17 حزيران/يونيو، بعد فترة توقف طويلة بسبب أزمة جائحة كورونا.