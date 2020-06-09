شكرا لقرائتكم باريس سان جيرمان يرفض التجديد لتياغو سيلفا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكرت صحيفة "ليكيب" الرياضية الاثنين، أن تياغو سيلفا قائد وقطب دفاع المنتخب البرازيلي وفريق باريس سان جرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم سيترك نادي العاصمة هذا الصيف.

وأوضحت الصحيفة في خبرها الذي أكدته إذاعة "مونتي كارلو" أن المدير الرياضي للنادي الباريسي الدولي البرازيلي السابق ليوناردو أبلغ مواطنه بقرار عدم تجديد عقده الذي ينتهي في 30 يونيو الحالي.

ويعتبر القرار خيبة أمل بالنسبة لسيلفا الذي انضم إلى باريس سان جرمان صيف عام 2012 والذي كانت زوجته إيزابيل أعربت في منتصف مايو الماضي عن أمله في البقاء في العاصمة الفرنسية، بقولها : بالنسبة لنا، سيكون من الرائع الاستمرار في باريس سان جرمان، نحن نحب النادي، هذا هو المكان الذي نشأ فيه أطفالنا، وفي باريس نود متابعة مسيرتنا.

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ولكن مع الخسائر المقدرة داخليا بأكثر من 200 مليون يورو بعد التوقف النهائي للدوري الفرنسي بسبب فيروس "كوفيد-19"، كانت هناك ضرورة تخفيض رواتب اللاعبين التي تتجاوز 300 مليون يورو، حيث يعتبر تياغو سيلفا أحد العناصر الأساسية في التشكيلة التي تحصل على رواتب كبيرة.

وبات بإمكان سيلفا الذي دافع سابقا عن ألوان ميلان الإيطالي، العودة إلى اللعب في بلاده وتحديدا في صفوف فريقه السابق فلومينينسي الذي ظهر مؤخرا وهو يرتدي قميصا له عليه اسمه، في صورة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتوج سيلفا مع باريس سان جرمان بسبعة ألقاب في الدوري وأربعة في مسابقة الكأس وخمسة في كأس الرابطة وسبعة في كأس الأبطال.