شكرا لقرائتكم الاتحاد الإيطالي يعلن عن موعد الانتقالات الصيفية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم الاثنين رسميا عن موعد فترة الانتقالات الصيفية للاعبين حيث ستستمر خلال الفترة من الأول من سبتمبر وحتى الخامس من أكتوبر 2020.

وكان من المقرر أن تنطلق فترة الانتقالات الصيفية في أول يوليو وتستمر حتى الثاني من سبتمبر لكن تعذر ذلك بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

كما كشف اتحاد الكرة الإيطالي عن موعد فترة الانتقالات الشتوية والتي ستكون خلال الفترة من الرابع من يناير وحتى 31 من الشهر ذاته.