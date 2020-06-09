شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد: لا يوجد فى اللائحة تحديد للبطل حال إلغاء المسابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف سعيد عبد المنعم، رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، عن عدم وجود بند فى لائحة المسابقات يحدد بطل أى مسابقة على صعيد جميع المراحل السنية حال إلغاء الدورى هذا الموسم والمعلق حاليا كإجراء احترازى لحماية اللاعبين من فيروس كورونا المستجد.

وقال عبد المنعم، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن مسابقات الاتحاد المهمة مثل المحترفين وتحديد الصعود والهبوط يتبقى فيها لقاءات بسيطة يسهل استكمالها حال قرار الدولة بعودة النشاط.

وأعلن عبد المنعم عن تحديد منتصف أغسطس المقبل موعداً لانطلاق الموسم الجديد حال عودة النشاط واستكمال الموسم الحالى، وذلك لظروف ضرورة انتهاء المسابقة قبل بطولة كأس العالم مصر 2021 المحدد لها يناير المقبل، مشيرا إلى أن مسابقات اليد جاهزة لإنهاء الموسم الحالى فى أى وقت حال صدور قرار من الحكومة بعودة النشاط الرياضى، مؤكدا وضع تصور منظم بالإجراءات الاحترازية لتحديد بطل دورى المحترفين والصعود والهبوط.

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وقرر مجلس إدارة اتحاد كرة اليد برئاسة هشام نصرمؤخرا إلغاء جميع مسابقات الناشئين والناشئات والسيدات للموسم المحلى 2019 /2020، باستثناء مرحلة 2002 المرتبطة بالحافز الرياضي، وذلك حفاظًا على سلامة اللاعبين من تفشى فيروس كورونا.

وأشار مؤمن صفا، أمين صندوق الاتحاد إلى وضع إجراءات وقائية للاعبى المنتخب لاتباعها قبل عودة التدريبات، وفقا لما تحدده الدولة، مشيرا إلى أن أول إجراء سيتبع هو قياس درجة حرارة اللاعبين يوميا وتقسيمهم إلى مجموعتين للتباعد الاجتماعى، حيث تم إرسال برنامج تدريبات منفردة للاعبى المنتخب تمهيداً لعودة النشاط تدريجياً، مثلما أعلنت الحكومة مسبقاً عن عودة الحياة الرياضية تدريجياً بدءاً من منتصف يونيو الجارى .

يأتى ذلك ضمن استعدادات المنتخب لبطولة كأس العالم 2021 بمصر، خاصة فى ظل عدم التمكن من خوض معسكرات خارجية لتعليق الطيران بسبب فيروس كورونا .