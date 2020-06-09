شكرا لقرائتكم خبر عن مع اقتراب تجديد عقده.. أبرز أرقام فرجانى ساسى مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق التونسى فرجانى ساسى لاعب خط وسط نادى الزمالك ملف الرحيل عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، على الرغم من تلقيه العديد من العروض الأوروبية والخليجية تمهيدا للتعاقد معه بداية من الموسم الجديد.

ويحاول مسئولو القلعة البيضاء جمع 15 مليون جنيه قيمة مستحقات الثلاثى العربى وعلى رأسهم فرجانى ساسى عن الشهرين من أجل تحويلها لهم خلال أقرب وقت، حيث كان من المفترض إرسالها مطلع الشهر الجارى.

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وبدأ مسيرة ساسى الكروية بقطاع الناشئين بنادي الترجي التونسي وخلال مسيرته الاحترافية لتنقل ساسي، بين الكثير من الأندية، قبل الانضمام لنادي الزمالك، حيث بدأ اللعب داخل فريق الصفاقسي التونسي، من موسم 2011 حتى عام 2015، حيث خاض تجربة احتراف لمدة موسم واحد نادي ميتز الفرنسي، قبل أن يعود إلى تونس للعب في صفوف نادي الترجي التونسي، لينتقل إلى نادي النصر السعودي في الانتقالات الشتوية يناير 2018، لينضم إلى الزمالك في الانتقالات الصيفية خلال نفس العام.

وانضم فرجاني ساسي إلى نادى الزمالك قبل موسمين قادما من صفوف النصر السعودي ونجح فى تقديم مستويات رائعة مع القلعة البيضاء وتوج بالعديد من الألقاب المحلية والقارية خلال الفترة القصيرة مع الفريق، حيث استطاع ضبط إيقاع وسط الملعب الأبيض، وأصبح يشكل قوة هجومية فى تشكيل الزمالك، خلال 62 مباراة شارك فيها بقميص الأبيض فى مختلف البطلات الأفريقية، وسجل التونسى 11 هدفاً وصنع 8 أهداف آخرين لزملائه بالفريق.