شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب وادى دجلة يعلن تحول تحاليل فيروس كورونا من إيجابية إلى سلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن علاء عبده، المدير الفنى لفريق وادى دجلة مواليد 2005، ومنتخب منطقة القاهرة، الذى أصيب بفيروس كورونا على تحول اختبار الفيروس من إيجابى إلى سلبى، بعدما أعلن عن إصابته يوم 18 مايو الماضى.

وكتب مدرب وادى دجلة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" "الحمد الله فى السراء والضراء، تم بفضل الله تحويل اختبارى لفيروس كورونا من إيجابىإلى سلبى، شكرا جدا لكل حبايبى وأصدقائى وأقاربى على دعمكم الدائم ودعواتكم ليا، ربنا يحفظكم جميعا ويشفى جميع المصابين.. الحمد الله".

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حرصت إدارة نادى وادى دجلة على متابعة تطورات حالة علاء عبده المدير الفنى لفريق مواليد 2005، ومنتخب منطقة القاهرة، بعد إصابته مؤخرًا بفيرس كورونا، داعية الله عز وجل بأن يتم شفاؤه، من جانبه أكد محمد عبد الواحد مدرب فريق الكرة الأول بوادى دجلة، أن الحالة الصحية لعلاء عبده تتحسن تدريجيًا، لافتًا إلى أنه لم يتعرض للإصابة داخل جدران نادى وادى دجلة نظرًا لكون النادى مغلق والنشاط متوقف منذ انتشار الفيرس، وإن إصابته جاءت من الخارج.

وتُعد إصابة المدير الفني بوادي دجلة، هى رقم اثنين بين الرياضيين، حيث سبق وأصيب مدرب حراس مرمى بدر الذى يبلغ من العمر 59 عامًا بفيروس كورونا قبل أن تتدهور صحته ويدخل العزل الصحي، ثم فارق عالمنا، داعين الله عز وجل أن يتغمده برحمته، ويشفى جميع مرضانا.

كما أصيب بالفيرس الدكتور محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة، وأكد وليد العطار، المدير التنفيذى للجبلاية، إنه يستجيب للعلاج وحالته تتحسن باستمرار، مشيرًا إلى أن اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة والدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالجبلاية يتابعون حالته باستمرار بعد نقله لأحد المستشفيات، وذلك فى أعقاب مخالطته عددا من المدربين العالقين بالخارج لدى عودتهم إلى أرض الوطن، ويخضع محمود سعد لبروتوكول العلاج حاليا مع اتخاذ جميع الإجراءات المتبعة رسميا فى مواجهة الفيروس.