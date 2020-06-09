شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد الغنى: كورونا مستمر فى الموسم الجديد فلماذا لا نستكمل الدورى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى علاء عبد الغنى المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، اندهاشه من الآراء المطالبة بإلغاء مسابقة الدورى العام خلال الموسم الجارى، خاصة أننا أصبحنا مجبرين على التعايش مع فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة، لأن الأمر لن ينتهى فى وقت قريب.

وقال علاء عبد الغنى، فى تصريحات إذاعية لبرنامج "وان تو" الذى يقدمه سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت، إن استكمال الموسم الجارى لا يمثل عقبة مثلما يردد البعض، قائلاً: إذا بدأنا الموسم المقبل فى شهر سبتمبر أو أغسطس سنكون مضطرين إلى اللعب فى ظل انتشار الوباء أيضاً، وسنكون مضطرين للتعايش مع كورونا فالأزمة لن تنتهى قبل بداية الدورى الجديد.

وأضاف عبد الغنى: لمصلحة الرياضة المصرية والعاملين بالقطاع الرياضى من مدربين ولاعبين نحتاج إلى عودة النشاط بشكل عاجل، نعانى حالياً من طول فترة التوقف.

ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحداً من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.

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فى سياق متصل، أكد المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف العام على الفريق الأول، أنه لا يؤيد مقترح إلغاء الموسم الجديد على أن يتم استكمال الموسم الحالى، وكان الإعلامى أحمد شوبير أكد أن هناك مقترحا جديدا سيتم دراسته فى اتحاد الكرة، بأن يتم استكمال ما تبقى من الموسم الحالى ومسابقة كأس مصر، وخوض منافسات الكأس الجديد، مع إلغاء الموسم المقبل، لافتًا إلى أن هذا المقترح سيساهم فى استكمال الموسم الحالى فى متسع من الوقت وبدون ضغط، كما يضمن استكمال الدورى هذا الموسم وعدم تهديد الموسم الجديد بالإلغاء فى ظل تلك الظروف التى يمر بها العالم بأثره.

وأوضح شوبير خلال تقديم برنامجه "ملعب أون تايم" عبر شاشة "أون تايم سبورتس" أنه سيتم دراسة هذا المقترح لتحديد مميزاته وعيوبه، قبل اتخاذ القرار الرسمى بشأنه.

وقال محمد عادل، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، هذا المقترح يضر بالمنتخبات قبل الأندية، وإذا كنا نعانى جميعاً من فترة توقف وصلت إلى 3 أشهر فكيف إذا استمرت سنة بإلغاء الموسم الجديد.

وأضاف عادل، المنتخبات المشاركة فى البطولات الأفريقية تحتاج إلى إعداد قوى للاعبين وبطولة الدورى والكأس تقوم بهذا الدور، إذا طبقنا هذا الاقتراح ستتضرر المنتخبات كثيراً، خاصة المنتخب الأوليمبى الذى يستعد للمشاركة فى أولمبياد طوكيو.