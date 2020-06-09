شكرا لقرائتكم خبر عن إنفو جراف.. العمر مجرد رقم.. وليد سليمان هداف الأهلى فى عصر فايلر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر وليد سليمان صانع ألعاب النادي الأهلي، قائمة هدافي القلعة الحمراء، خلال النصف موسم الذي تم خوضه حتى الآن في مسابقة الدوري العام، قبل أن يتوقف النشاط الرياضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد في مارس الماضي، حيث نجح رينية فايلر في تطوير أداء أكثر من لاعب بالقلعة الحمراء منذ تولي مسئولية الأهلي في بداية الموسم.

ونجح 13 لاعباً في إحراز الأهداف بالقميص الأحمر تحت قيادة السويسري، جاء على رأسهم وليد سليمان برصيد 9 أهداف، حيث شارك صاحب الـ 35 عاماً في 24 مباراة مع الفريق الأحمر، بينما جاءت قائمة الهدافين كالتالي:



