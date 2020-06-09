شكرا لقرائتكم خبر عن 5 لاعبين فى قائمة الأهلى النهائية للمهاجمين الأجانب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر بالتنسيق مع لجنة التخطيط القائمة المختصرة للاعبين الذين سيختار منهم المهاجم الأجنبى للفريق فى الموسم الجديد، وأكد مصدر مطلع داخل النادى الأهلى أن القائمة المختصرة تشهد تواجد 5 لاعبين من بينهم الأورجوانى سيرينو نجم صن داونز وجاكسون موليكا مهاجم مازيمبى الكونغولى.

ووضع فايلر مواصفات مُحددة لاختيار المهاجم الجديد يعد أبرزها صغر السن والقدرة على اللعب فى أكثر من مركز وكذلك السرعة والقدرة على استغلال الرأس والقدم فى التسجيل فى الوقت الذى وضعت الإدارة مبلغ 2 مليون دولار كحد أقصى للتعاقد مع المهاجم الجديد.

فى الوقت الذى استقر فايلر بشكل كبير على طلب عودة ثلاثى الأهلى عمار حمدى ومحمد شريف وأكرم توفيق لصفوف الأهلى بمجرد انتهاء اعارتهم بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد دراسة ملف المعارين بدقة طوال الفترة الماضية برفقة جهازه المعاون، الذى عكف على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة والتى وصل عددها لـ14 لاعب.

ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).