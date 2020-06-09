شكرا لقرائتكم خبر عن ميمى عبد الرازق: مصطفى محمد مستقبل الهجوم وناصر ماهر أفضل لاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثنى ميمى عبد الرازق رئيس قطاع الناشئين بالنادى المصرى، على المستوى المتميز الذى يقدمه مصطفى محمد مهاجم نادى الزمالك ومنتخب مصر الأوليمبى، خلال الفترة الأخيرة، وقال عبد الرازق فى تصريحات خاصة أن مهاجم القلعة البيضاء يمثل مستقبل الهجوم فى مصر بعدما معاناة منتخب الفراعنة فى هذا المركز بالتحديد.

أضاف ميمى عبد الرازق فى تصريحات لليوم السابع: هناك إهمال لقطاع الناشئين من جانب الأندية الكبرى، ولولا حصول مصطفى محمد على فرصة للتألق مع طلائع الجيش ما كان حقق هذا التألق مع المنتخب الأوليمبى، لكنه خامة مبشرة وسيكون مستقبل المنتخب فى الهجوم.

واستطرد رئيس قطاع الناشئين بالنادى المصرى: الكثير من المواهب تحطمت على دكة بدلاء النادى الأهلى، فمثلاً ناصر ماهر من أحرف اللاعبين فى مصر وكان قادراً على تعويض رحيل عبد الله السعيد لكنه لم يحصل على الفرصة، وكذلك صلاح محسن الذى بدأ يحصل على فرصة مع سموحة ويستعيد مستواه حالياً.

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واختتم: هناك الكثير من اللاعبين كنت أتوقع لهم مصير أفضل مثل إسلام محارب لكنه انتقل للجونة بسبب عدم الحصول على فرصة فى الأهلى، محارب تدرب على يدى وكان من اللاعبين المميزين، وحتى ياسر إبراهيم مدافع الأهلى الحالى تم استبعاده أكثر من مرة من الاختيارات الفنية حتى عاد مؤخراً.

وعن أسعار اللاعبين قال عبد الرازق: لا يوجد لاعب فى الدورى يستحق أكثر من 2 مليون جنيه، باستثناء عبد الله السعيد، فهو أفضل لاعب فى المسابقة، ومن وجهة نظرى لا تقل قيمة السعيد عن 7 أو 8 ملايين جنيه.

وأضاف رئيس قطاع الناشئين بالمصرى، الارتفاع الجنونى فى الأسعار أعتقد أنه يرجع إلى دور وكلاء اللاعبين وصراع الأندية على الصفقات، أتذكر فى 2010 عندما كنت بالجهاز الفنى لسموحة قمنا وقتها بشراء طارق حامد بنحو 150 ألف جنيه، لكن الآن الأسعار أصبحت مبالغا فيها بشكل كبير.