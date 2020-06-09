شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. عندما رقص الجوهرى على طريقة البيه البواب بعد هزيمة كوت ديفوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العديد من الكواليس والذكريات التى يحتفظ بها نجوم كرة القدم عن المواقف التى تدور داخل غرف خلع الملابس، ويحكى طارق مصطفى نجم الزمالك والمنتخب الوطنى الأسبق، والمدرب العام الحالى للمنتخب عن بعض ذكرياته داخل غرفة الملابس قائلا : بعد الفوز فى إحدى مباريات المنتخب الوطنى أمام كوت ديفوار وكان وقتها منتخب كوت ديفوار من المنتخبات القوية جدا فى أفريقيا، فوجئنا بالراحل محمود الجوهرى المدير الفنى للمنتخب وقتها يدخل غرفة الملابس ويقف على كرسى ويرقص مثل الفنان أحمد زكى فى فيلم البيه البواب وأخذ يردد "أنا بيه أنا بيه" لينفجر جميع اللاعبين فى الضحك.

كما يتذكر أيضا طارق مصطفى واقعة أخرى وصفها بالأغرب فى حياته حيث قال : أول موسم لي مع الزمالك وكنت اللاعب الوحيد الذي تعاقد معه الزمالك في فترة الانتقالات، وفى معسكر الإعداد في ألمانيا فوجئت بتصرف غريب من فيرنر المدير الفني وقتها.

وأضاف طارق مصطفي : أول يوم في المعسكر وبمجرد وصولنا فوجئت بفيرنر يرفض مشاركة أحمد رمزي وايمن شوقي في المران وطلب الاستغناء عنهما، لتكون صدمة كبيرة بالنسبة لي لانهما كانا من نجوم الفريق وقتها، ولم أتوقع ان يتم الاستغناء عنهم بمثل هذه الطريقة وفي اول أيام المعسكر فور وصولنا المانيا، واستطرد طارق مصطفي قائلا : رفض فيرنر كل محاولات اللاعبين والجهاز الفني لاشراك الثنائي في المران ويتم الاستغناء عنهما في الزمالك في واقعة صدمتني وكانت الاغرب لي علي مدار مسيرتي في كل الأندية.

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من ناحية أخرى احتفل طارق مصطفى المدرب العام للمنتخب الوطني الأول بذكرى الـ64 على تأسيس النادى المغربى الدفاع الحسنى الجديدى عبر فيديو نشرته الصفحة الرسمية للنادى بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك تجمع مدربين الفريق الكروى حيث كان يتولى القيادة الفنية موسم 2014/2015 .

ووجه طارق مصطفى الشكر إلى مجلس إدارة النادى و الجهاز الفنى واللاعبين وعمال غرفة الملابس على الفترة التى تواجد بيها مع الفريق المغربى .

وأعلن نادى الدفاع الحسنى الجديدى رسميا الاتفاق مع عزيز بودربالة نجم الكرة المغربية الشهير لشغل منصب مدير رياضى للنادى، فى إطار الهيكلة الفنية الجديدة للفريق.