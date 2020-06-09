شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. حازم إمام.. بيحب الفتة ويعشق مشاهدة الأفلام وركوب الموتوسيلاكت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها والمنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب من البطولات والألقاب التى تحققت على يديه، ويظهر من خلاله اهتمامه بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب حازم إمام، نجم الكرة المصرية، وأحد أحرف اللاعبين على مدار التاريخ.

تألق حازم إمام داخل جدران نادى الزمالك وخرج للإحتراف الخارجى بنادى اودونيزى الإيطالى عقب تألقه فى بطولتى 1996 و1998 والتى حصل فيها المنتخب الوطنى على كأس الأمم الأفريقية وكان لحازم إمام دور كبير فى حصول الفراعنة عليها.

* ما هوايتك المفضلة بعد كرة القدم ؟

أحب جدا سباق الموتوسيكلات، ومشاهدة الأفلام، والذهاب للسينما بشكل دائم.

* ما الأكلة المفضلة إليك ؟

بأحب الفتة والمحشى والبيتزا

* لو لم تكن لاعب كرة ماذا كنت تتمنى أن تكون ؟

كنت أتمنى أن أكون مهندس

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* بتحب دخول المطبخ ؟

أكتر حاجة بأعملها فى المطبخ فنجان الشاى

* من مطربك المفضل ؟

محمد منير



حازم امام



حازم إمام



حازم امام