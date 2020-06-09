شكرا لقرائتكم خبر عن مؤقتة الطائرة تخطط لشراء جهاز "VAR" للقضاء على أزمات التحكيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطط اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة برئاسة سامح حمدى لىشراء جهاز VAR فى المرحلة المقبلة لتطبيق هذه التقنية، وفقا للتصور الذى وضعه إيهاب عزمى عضو اللجنة المؤقتة للقضاء على أزمات التحكيم على صعيد جميع المسابقات فى ظل نجاح تطبيقه فى بطولة العالم للشباب التى استضافتها مصر عام 2017.

ومن جانبه قال إيهاب عزمى فى تصريح لـ"الخليج 365" إن فكرة شراء جهاز الفار خدمة كبيرة للاعبين والأندية فى ظل الاعتراض الدائم على منظومة التحكيم.

كما تبحث اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة الطائرة عن شركات تأمين فى إطار خطة الاتحاد للتأمين على اللاعبين وأسرهم خلال الفترة المقبلة لتقديم خدمات طبية على أفضل ما يكون فى هذا المجال، ومن جانبه كشف إيهاب عزمى، عضو اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة أن البحث عن شركات للتأمين على اللاعبين وأسرهم خلال الفترة المقبلة من أولويات خطة اللجنة لتقديم خدمات غير مسبوقة للكرة الطائرة المصرية.

وقال إيهاب عزمى إن هناك خطة لدى اللجنة لتقديم خدمة التأمين الصحى للاعبين ضد الإصابات خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أهمية هذا الأمر لإشعار اللاعب بأهمية تقديم خدمات حال تعرضه لأى إصابة.

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وأضاف عزمى أن اللجنة المؤقتة تسعى فى الوقت الحالى لتقديم خدمات على كل المستويات لأسرة اللعبة بالكامل، بعدما تم فتح حساب بنكى خاص بقطاع الحكام.

وأكد عزمى على دراسة اللجنة الؤقتة، تسجيل اللاعبين إلكترونيًا خلال المرحلة المقبلة من خلال الموقع الإلكترونى الذى تم تدشينه مؤخرًا، على غرار اتحاد كرة القدم، لتوفير الوقت ومواكبة التطور التكنولوجى .

وقال عضو اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة إنه يسعى خلال المرحلة المقبلة لتحويل عمل الاتحاد إلى إلكترونى لربط المناطق أيضاً، لاعبيها ومدربيها، بكارت ممغنط فى كل المسابقات المختلفة لحين عودة النشاط مجددًا .

وتنتظر اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة بروتوكول وزارة الصحة مع الرياضة الذى سيتم إرساله للاتحادات الرياضية لتطبيقه فى حال عودة النشاط تدريجيا مثلما أعلنت الحكومة مسبقا .

كما كشف رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرةسامح حمدى، مسبقا، عن دراسة إلغاء مسابقات الناشئين والناشئات والمينى للموسم الحالى 2019 / 2020 فى ظل تعليق النشاط بسبب فيروس كورونا، على أن يتم استكمال مسابقات الرجال والسيدات فقط فى حال عودة النشاط بقرار من الحكومة .