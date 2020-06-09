شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضرى يدرب حراس المرمى خلال فترة توقف الدورى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك عصام الحضرى، حارس مرمى منتخب مصر السابق، فيديو عبر حسابه بموقع إنستجرام، خلال أدائه وصلة تدريب لأحمد حمدى حارس مرمى الاتحاد السكندرى السابق، فى أحد الملاعب، حيث يتولى فى الفترة الحالية تدريب ثلاثة حراس مرمى، هم أحمد مسعود حارس مرمى فريق المصرى البورسعيدى، وأحمد حمدى، وزياد أحمد المحترف فى أحد الفرق الأوروبية، وذلك خلال الفترة الحالية والتى تشهد توقف العديد من مسابقات الدورى فى مصر والعالم بسبب تفشى فيرس كورونا.



الحضرى

وقال الحضرى، فى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، إنه يقوم بتدريب حراس المرمى لرفع كفاءتهم ومساعدتهم على الحفاظ على معدل لياقتهم البدنية وعدم التأثر بفترة توقف الأنشطة الرياضية، مشددًا على حرصه على إجراءات الوقاية اللازمة والتى نصت عليها منظمة الصحة العالمية.

و كان منح عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر السابق، هدية إلى السنغالى اليو بادجى مهاجم فريق الاهلى خلال تواجدهما بأحد التدريبات فى الحجر المنزلى استعدادا لاستئناف النشاط الرياضى وللحفاظ على اللياقة البدنية .. ونشر اليو بادجى صورة له برفقة عصام الحضرى حاملا قفاز حراس المرمى عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى أنستجرام وعلق قائلا " شكرا على الهدية ووقتك و لقد كانت جلسة لطيفة " .

عصام الحضرى أكد أنه تلقى العديد من طلبات حراس بعض فرق الدورى الممتاز - رفض ذكر أسمائهم ـ من أجل تولى تدريبهم خلال فترة توقف مسابقة الدورى الممتاز، لاسيما أن السد العالى بدأ مهمة تدريب بعض حراس المرمى، نظرًا للخبرة الكبيرة التى يتمتع بها فى هذا المركز ، حيث أبدى الحضرى فى كثير من تصريحاته السابقة أنه يرغب فى العمل مدربا لحراس المرمى وأن هدفه فى الوقت الحالى هو تدريب حراس المنتخب، خاصة أنه صاحب سيرة ذاتية حافلة فى الملاعب، وحصل على العديد من الرخص التدريبية فى هذا المجال، ومازال يسعى للحصول على المزيد.