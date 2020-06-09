المسحة الثانية تحسم تعافى أسرة أحمد فتحى من كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحسم المسحة الثانية التى ستجريها أسرة أحمد فتحى والممثلة فى زوجته وبناته تعافيهم من فيروس كورونا المستجد بعد إصابتهن به خلال الأيام الماضية، وهو الأمر الذى أعلنته زوجه اللاعب الدولى على صفحاتها الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
وتلاشت أعراض فيروس كورونا عن أسرة أحمد فتحى وأصبحوا بصحة جيدة، إلا أن إجراء المسحة شرط أساسى قبل خروجهم من العزل وقضاء حياتهم بشكل طبيعى.
يذكر أن أحمد فتحى لم يتعرض للإصابة للفيروس حيث أثبتت التحاليل والأشاعات التى أجراها عدم إصابته، وأن العدوى انتقلت لأسرته فقط.
وعلق أحمد فتحي نجم الأهلي والكرة المصرية المنتقل في الموسم الجديد لبيراميدز لأول مرة بعد إصابة زوجته وبناته بفيروس كورونا المستجد، حيث كتب الجوكر على إنستجرام :"أشكركم جميعاً على الدعاء اللهم اجعله مستجابا واشفى كل مريض ولا نرى فى أهلى وزوجتى وأسرتى والناس أجمعين أى سوء".
وأجرى أحمد فتحى مسحة جديدة للتأكد من عدم اصابته بفيروس كورونا بعد إعلان زوجته عن إصابتها بالفيروس بصحبة بناتها، وأجرى مسئولو الأهلى اتصالات مكثفة مع أحمد فتحى حيث اطمئن أكثر من مسئول فى النادى على أحمد فتحى وأسرته، وتحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى مع فتحى بشكل متواصل خلال الساعات الماضية للاطمئنان عليه وتأكد عبد الحفيظ من سلبية "عينة" أحمد فتحى بعدما خضع للمسح خلال الساعات الماضية، ليتأكد عدم إصابة نجم الفريق بالفيروس، وتمنى مسئولو القلعة الحمراء لأسرة اللاعب الشفاء العاجل.
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