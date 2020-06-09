شكرا لقرائتكم خبر عن المسحة الثانية تحسم تعافى أسرة أحمد فتحى من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحسم المسحة الثانية التى ستجريها أسرة أحمد فتحى والممثلة فى زوجته وبناته تعافيهم من فيروس كورونا المستجد بعد إصابتهن به خلال الأيام الماضية، وهو الأمر الذى أعلنته زوجه اللاعب الدولى على صفحاتها الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وتلاشت أعراض فيروس كورونا عن أسرة أحمد فتحى وأصبحوا بصحة جيدة، إلا أن إجراء المسحة شرط أساسى قبل خروجهم من العزل وقضاء حياتهم بشكل طبيعى.

Advertisements

يذكر أن أحمد فتحى لم يتعرض للإصابة للفيروس حيث أثبتت التحاليل والأشاعات التى أجراها عدم إصابته، وأن العدوى انتقلت لأسرته فقط.