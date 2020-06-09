صحيفة سعودية تنفي مفاوضات الوحدة مع أوناجم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

كشفت تقارير سعودية حقيقة ارتباط محمد أوناجم لاعب الزمالك بالانضمام إلى نادي الوحدة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وانتقل أوناجم إلى صفوف الزمالك مطلع الموسم الحالي قادما من الوداد المغربي وتحوم الشكوك حول استمراره مع الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة وسط أنباء تربطه بالانتقال إلى نادي الوحدة السعودي.

وفقا لما ذكرته صحيفة "سبورت" السعودية فإن مصدر مقرب من نادي الوحدة نفى التقارير التي تربط ناديه بالتفكير في ضم الجناح المغربي.

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وقالت الصحيفة إن المدرب دانييل كارينيو اقترح العديد من الخيارات لتعزيز صفوف الوحدة لم يكن من بينها أوناجم مما يؤكد أن اللاعب خارج حسابات النادي السعودي.

وسبق وأكد أوناجم أنه لا يجد سببًا يدفعه للرحيل عن صفوف فريقه في ظل العلاقات الطبية التي يتمتع بها مع مسؤوليه والجهاز الفني.

جدير بالذكر أن البالغ من العمر 28 عامًا خاض بقميص الزمالك في 26 مباراة بمختلف البطولات سجل 3 أهداف وصنع 5 تمريرات حاسمة.