الوحدة يؤكد: لا نفكر في ضم حسام عاشور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

نفى توفيق تونسي المشرف على فريق الكرة في نادي الوحدة، ما تم تداوله بشأن تفكير ناديه في ضم حسام عاشور قائد النادي الأهلي المصري.

وتنتهي علاقة حسام عاشور بالنادي الأهلي بنهاية الموسم الجاري، بعدما وجهت إدارة القلعة الحمراء الشكر والتقدير لقائد الفريق على الفترة التي قضاها داخل الفريق.

وبحسب تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" السعودية قال تونسي أن ما تردد بشأن الرغبة في التعاقد مع حسام عاشور غير صحيح، ولا توجد أي نية للتفكير في اللاعب.

جدير بالذكر أن عاشور سبق وأعلن قبل عدة أيام نيته بالاستمرار في الملاعب، لافتًا إلى أن لديه بعض العروض من أندية سعودية وبرتغالية.