بعد منعه من دخول النادي.. بالوتيلي: اكتبوا الآن أنني لا أتدرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

علق ماريو بالوتيلي لاعب بريشيا على قرار منعه من دخول النادي صباح اليوم الثلاثاء للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.

وكان بالوتيلي قد تغيب عن التدريبات الجماعية للفريق خلال الفترة الماضية بداعي الإصابة، وهو ما نفاه الجهاز الطبي للنادي الذي أكد جاهزية اللاعب.

ورفض مسؤولو النادي الايطالي فتح أبواب النادي أمام بالوتيلي، لأن إجازته المرضية لم تنته بعد.

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وبحسب ما ذكرته صحيفة "توتو سبورت" الايطالية فإن بالوتيلي توجه إلى وسائل الإعلام التي تواجدت في النادي وقال لهم: "اكتبوا الآن أنني لا أتدرب".

وانتقل البالغ من العمر 29 عاما إلى صفوف بريشيا مطلع الموسم الجاري قادما من مارسيليا في صفقة انتقال حر.

وشارك بالوتيلي في 19 مباراة بقميص ناديه الايطالي في مختلف البطولات سجل 5 أهداف.