اتحاد اليد يقدم الشكر الرئيس السيسي

قام الاتحاد المصري لكرة اليد بتوجيه رسالة شكر وتقدير إلى عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على كل ما قدمه من أجل رفعة الرياضة المصرية، جاء نص البيات الصادر كالآتي:
"بأسمى وأرق التهاني القلبية يتقدم مجلس إدارةالاتحاد المصري لكرة اليد وجميع أبناء أسرة كرة اليد المصرية بجزيل الشكر والتقدير إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعم ومساندة وتشجيع سيادته الدائم للمنتخبات الوطنية المصرية لكرة اليد ولجميع الرياضيين في مصر و على مدار 6 سنوات شهدت كرة اليد المصرية تحقيق نتائج وإنجازات عالمية وقارية في ظل دعم سيادته الدائم، ونتمنى من الله عز وجل أن يكتب لسيادتكم ولوطننا الحبيب مصر الخير والتوفيق والازدهار دائمًا إن شاء الله".
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