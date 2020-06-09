باريس سان جيرمان يقرر رحيل تياجو سيلفا

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن إدارة باريس سان جيرمان ستنفصل عن عميد الفريق، الدولي البرازيلي تياجو سيلفا مع نهاية عقده في الـ30 من الشهر الجاري.

وذكرت الصحيفة، أن ليوناردو، المدير الرياضي لسان جيرمان، تواصل مع سيلفا، وأبلغه بعدم

تمديد عقده .

من جهتها، أفادت صحيفة "لوباريزيان"، بأنه في حال رحيل سيلفا عن صفوف باريس سان جيرمان، لن يعود إلى الفريق الذي نشأ فيه، فلومينينسي البرازيلي، بل سيحاول استكمال

مشواره في أوروبا لعامين آخرين للحفاظ على فرص تواجده في لائحة منتخب البرازيل التي ستشارك في مونديال 2022 بقطر.

وكان سيلفا البالغ 35 عامًا، انضم عام 2012 إلى سان جيرمان قادمًا إليه من ميلان الإيطالي، وتوج مع الفريق الباريسي بعدة ألقاب، بينها سبعة ألقاب في البطولة، وخمسة في العصبة الفرنسية.