لوكا يوفيتش يثير غضب ريال مدريد لهذا السبب

أثار لوكا يوفيتش مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني غضب ناديه مجددًا من خلال مغامرات جديدة حيث انتهك اللاعب الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة لمكافحة تفشي وباء كورونا.
وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية على موقعها الإلكتروني أن اللاعب شاركفي حفل شواء واحتفل مع أصدقائه دون الحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي المقررة.
وكان اللاعب نشر في البداية صورة له يظهر فيها عاري الصدر إلى جوار أحدالأصدقاء ويضع يده على كتفه. كما ظهر في خلفية الصورة عدد آخر من الأصدقاء. وحذف اللاعب الصورة بعد ذلك من "إنستغرام" ولكن "آس" نشرت الصورة.
وفي إسبانيا، يتم السماح الآن بتجمع قد يصل إلى عشرة أشخاص ما يعني أن الحفل نفسه لم يكن أمرًا مخالفًا للقوانين والقواعد.
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