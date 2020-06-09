رابطة الدوري الإنجليزي تحفر اسم ليفربول على كأس البطولة

قررت رابطة الدوري الانجليزي الممتاز، حفر اسم ليفربول على كأس البريميرليج، بعد اقتراب الريدز من تحقيق لقب البطولة بعد غيابه 30 عامًا عن "أنفيلد".

يفصل ليفربول عن تحقيق لقب الدوري الانجليزي بشكل رسمي انتصارين فقط، بعدما وصل إلى 82

نقطة، خلال 28 مباراة، في صدارة عرش البريميرليج، مبتعدًا عن مانشستر سيتي الوصيف، وبطل الدوري، بفارق 25 نقطة .

يستعد ليفربول لمواجهة جاره اللدود إيفرتون، "ديربي الميرساسيد"، يوم 21 يونيو

من الشهر الجاري ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من البريميرليج، بعد إستئناف الدوري، الذي توقف في شهر مارس الماضي اثر تفشي فيروس كورونا المستجد

وستعود منافسات الدوري الانجليزي يوم 19 يونيو، بمباراتين بسبب المشاركة في كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين ، سيواجه مانشستر سيتي نظيره ارسنال، واستون فيلا أمام شيفيلد يونايتد.