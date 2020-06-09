جدد نادي الاتفاق السعودي رغبته في الحصول على خدمات النجم المغربي وليد أزارو، من صفوف الأهلي بصفة نهائية ضمن خطة دعم الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري. أكدت تقارير صحفية سعودية اليوم أن الاتفاق بدأ بتجديد المفاوضات مع الأهلي لضم أزارو ومحاولة تخفيض المبلغ المطلوب بعدما أعلن الأهلي رفضه بيع اللاعب بأقل من 3 ملايين دولار . الأهلي لضم أزارو ومحاولة تخفيض المبلغ المطلوب بعدما أعلن الأهلي رفضه بيع اللاعب بأقل من 3 ملايين دولار . وتخشى إدارة الاتفاق من خسارة خدمات اللاعب بعد فتح نادي الشباب باب المفاوضات مع الأهلي لضم اللاعب خلال الميركاتو الحالي . باب المفاوضات مع الأهلي لضم اللاعب خلال الميركاتو الحالي . ونجح أزارو في خطف الأنظار خلال الفترة القصيرة مع الاتفاق حيث خاض 7 مباريات وسجل 3 أهداف وصنع هدفًا وحيدًا. ويحظى أزارو باهتمام العديد من الأندية من بينها الوصل الإماراتي والشباب والاتفاق السعوديين إضافة إلى وجود عروض أوروبية في الدوري التركي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاتفاق السعودي يجدد رغبته في ضم وليد أزارو من الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.