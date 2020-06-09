موعد مباراة باير ليفركوزن وساربروكين اليوم في نصف نهائي كأس ألمانيا

يستعد فريق باير ليفركوزن لخوض مواجهة قوية أمام ساربروكين والتي ستجمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب هيرمان نويبيرغر ستاديون في إطار منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس ألمانيا لكرة القدم .
ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا الربع مساءً بتوقيت مصر، العاشرة إلا الربع بتوقيت السعودية، الحادية عشرة إلا الربع بتوقيت الإمارات .
وستذاع المباراة عبر عدد من القنواتالفضائية على رأسها Sport 1 Hungary وSky Sport 1 Germany وBT Sport 1 HD وFox Sports 1 NL الحاصلة على حقوق بث البطولة .
يذكر ان المباراة مؤجلة من يوم 21 أبريل الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 ".
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