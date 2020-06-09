الوصل الإماراتي يعير البيرق إلى الفجيرة

أعلن نادي الوصل الاماراتي لكرة القدم عن اعارة لاعبه محمد البيرق إلى نادي الفجيرة لمدة موسم واحد بداية من الموسم المقبل. نادي الفجيرة لمدة موسم واحد بداية من الموسم المقبل. ونشر الوصل صورة للاعب عبر موقعه الرسمي كتب عليها : "نتمنى لك التوفيق في الموسم المُقبل.



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