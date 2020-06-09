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بالصور من ريال مدريد | شاهد تفاصيل أعمال البناء في سانتياجو بيرنابيو

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مراسل ميركاتو داي 0 تبليغ

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تستمر إدارة نادي العمل على قدم وساق لإعادة تصميم ملعب “سانتياجو برنابيو“، الذي تم بناؤه عام 1947، وكان شاهدًا على أغلب إنجازات الفريق الملكي مع كرة القدم.

ويخضع الاستاد الشهير لتجديد على مستوى واسع النطاق، من أجل تطوير التصميم الداخلي والخارجي، وإضافة سقف “متحرك” على شاكلة ملاعب معدودة في كرة القدم العالمية.

وستضيف تلك الميزة للريال إمكانية خوض المباريات تحت أي طقس ووفق أي ظروف، كل هذا بجانب إضافة مناطق المطاعم والترفيه وإخضاع متحف “الأمجاد” للتجديدات.

ولجأت إدارة ريال مدريد للعب المباريات المتبقية لهذا الموسم في استاد “ألفريدو دي ستيفانو” في مدينته “فالديبيباس”، من أجل المساعدة على المضي قدمًا في إعادة تطوير الملعب الرئيسي سانتياجو برنابيو.

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وقرر ريال مدريد الانتقال من أجل تحقيق المزيد من التقدم في أعماء البناء، ونتيجة لذلك، سيلعب فريق “زين الدين زيدان” على أرضية ميدان دي ستيفانو، مستغلاً عدم حضور الجماهير، خلال الفترة القادمة.

واستضاف السانتياجو برنابيو آخر مباراة في 1 مارس الماضي، عندما تعرض للهزيمة 2-0 في الكلاسيكو أمام جمهور وافر، ومع ذلك، يمكن السماح للمشجعين بحضور المباريات في السانتياجو مرة أخرى بداية من شهر أكتوبر.

تفاصيل أعمال البناء في سانتياجو بيرنابيو
تفاصيل أعمال البناء في سانتياجو بيرنابيو
بالصور من ريال مدريد | شاهد تفاصيل أعمال البناء في سانتياجو بيرنابيو
بالصور من ريال مدريد | شاهد تفاصيل أعمال البناء في سانتياجو بيرنابيو 
تفاصيل أعمال البناء في سانتياجو بيرنابيو

 

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