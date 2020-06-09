شوبير يهاجم اللجنة الخماسية بسبب “مخطط” الغاء الدوري المصري

هاجم حارس مرمى الأهلي السابق “أحمد شوبير“، اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة، بسبب موقفها من بطولة الدوري المصري.

ويرى شوبير خلال تصريحات إذاعية عبر إذاعة “أون سبورت” أن اللجنة الخماسية غير مهتمة بمصير النسخة الحالية من الدوري، ملمحا إلى وجود “مخطط” لإلغائها.

وأكد رئيس اللجنة الخماسية “عمرو الجنايني” أكثر من مرة أن قرار استئناف الدوري أو الغائه من سوف يحسمه هو رئيس مجلس الوزراء وليس اتحاد الكرة.

وأبدى حارس المنتخب المصري السابق استيائه من عدم قيام اللجنة الخماسية ببذل أي جهد من أجل إيجاد حلول لاستئناف بطولة الدوري مثل ما فعلت العديد من الاتحادات الأوروبية.

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يذكر أن الدوري الألماني تم استئنافه بعد فترة توقف على خلفية تفشي فيروس كورونا، وتم الإعلان عن عودة الدوري الإسباني والإنجليزي والإيطالي خلال الأيام المقبلة.

وكان مجلس الوزراء قد أجل حسم مصير عودة النشاط الرياضي خلال اجتماعه الماضي إلى اجتماعه المقرر انعقاده نهاية الأسبوع الجاري.

واقترح شوبير استكمال الموسم الحالي من الدوري، مع الغاء البطولة في نسختها المقبلة من أجل كسب مزيد من الوقت واتاحة الوقت الكافي للمنتخبات الوطنية.

وتوقف الدوري المصري منذ منتصف مارس عند الجولة الثامنة عشر، ويتصدر الأهلي ترتيب جدول البطولة برصيد 49 نقطة.

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