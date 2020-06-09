بورتو البرتغالي يحسم تعاقده مع نجم برشلونة

انضم نادي بورتو إلى ريال بيتيس وشالكه على أمل التعاقد مع مدافع برشلونة “خوان ميراندا” الموسم المقبل، حسب تقرير صحيفة سبورت.

ويأتي ذلك بعد تقرير آخر الأسبوع الماضي ادعى أن الظهير الأيسر سيبقى في جيلزنكيرشن، حيث يلعب حاليًا بقميص شالكه على سبيل الإعارة، على أمل مواصلة تقدمه بدلاً من العودة إلى كامب نو في دور احتياطي.

وظهر اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا في سبع مباريات فقط هذا الموسم، وبدأ ثلاث مباريات فقط، ولن يستوفي الحد الأدنى من 20 مباراة، للتمديد التلقائي لصفقة الإعارة لموسم إضافي هذا الصيف، مما يعني أن مستقبله غير واضح الآن .

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ولذلك، تعززت آمال بورتو بالتوقيع مع اللاعب، تحت مفاوضات شخصية من حارس مرمى البلوجرانا السابق “فيتور بايا” نائب رئيس النادي البرتغالي، الذي توصل لاتفاق مع المراهق الأيسر.

وسبق وظهر الظهير الأيسر في أربع مباريات مع الفريق الأول لفريق برشلونة تحت قيادة “إرنستو فالفيردي” الموسم الماضي، بما في ذلك مباراة دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا أمام توتنهام في ديسمبر 2018.

ولم يشارك ميراندا في الدوري الإسباني مع برشلونة، في ظل وجود جوردي ألبا الظهير الأيسر الأساسي للنادي، في حين تعاقد الفريق مع “جونيور فيربو” من أجل الدعم الصيف الماضي.

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