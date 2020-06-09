قناة الأهلي توجه 3 رسائل نارية إلى مرتضى منصور

وجهت قناة النادي الأهلي 3 رسائل ساخنة إلى رئيس نادي الزمالك “مرتضى منصور” خلال حلقة خاصة لبرنامج “ملك وكتابة” تم بثها مساء أمس من أجل الرد على تجاوزات الأخير.

وردت قناة الاهلي على هجوم مرتضى منصور على إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب خلال الآونة الأخيرة، بسؤاله حول 3 ملفات تخص نادي الزمالك.

وقال مقدم برنامج “ملك وكتابة” عدلي القيعي أن مرتضى منصور يسأل الاهلي عن الهدايا التي منحها رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية لإدارة النادي، مشيرا إلى أن جهات الرقابية تأكدت من دخولها خزينة النادي.

وسأل مدير التعاقدات السابق بالأهلي مرتضى منصور عن مصير السيارات التي حصل عليها هو ونجليه على خلفية مباراة السوبر المصري السعودي الذي أقيم بالسعودية العام قبل الماضي.

وكان الزمالك قد خاض مباراة السوبر المصري السعودي ضد فريق الهلال في نوفمبر 2018 وفاز بها بنتيجة هدفين مقابل هدف.

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وجاء السؤال الثاني عن طريق مقدم برنامج “ملك وكتابة” إبراهيم المنيسي، والذي طالب مرتضى منصور بالحديث عن القضية التي كان متهما فيها غضو المجلس هاني زادة بتجارة العملة.

وتعجب المنيسي من الغموض الذي خيم على إنهاء هذا الملف، رغم عدم تواجد هاني زادة خارج البلاد لمدة عام ونصف، وتساءل رئيس تحرير مجلة “الاهلي” عن الموقف القانوني لعدم حضور عضو إدارة الزمالك جلسات لاجتماعات مجلس ناديه طوال تلك الفترة؟.

وأُتهم هاني زادة في قضية “تجارة عملة” بسبب قيامه بوضع أموال خاصة بنادي الزمالك في حسابه الشخصي وتحويلها من عملة أجنبية إلى العملة المصرية، وتم إنهاء تلك القضية منذ شهور قليلة وتمكن زادة من العودة إلى مصر.

السؤال الثالث والأخير من قناة الأهلي لمرتضى منصور كان عن نائب رئيس النادي “المنتخب” هاني العتال، والذي لم يتمكن من مزاولة نشاطه رغم نجاحه في الانتخابات؟.

ونجح هاني العتال في انتخابات الزمالك التي أجريت عام 2017 على مقعد نائب الرئيس على حساب نجل مرتضى منصور وعضو المجلس الحالي “أحمد مرتضى”، لكنه منع من حضور اجتماعات المجلس بأوامر من رئيس النادي.

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