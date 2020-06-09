مانشستر يونايتد يرغب في التعاقد مع منبوذ ريال مدريد

ذكرت صحيفة الماركا الإسبانية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي، ينوي التعاقد مع نجم ريال مدريد الإسباني، خاميس رودريجيز خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وذلك في ظل رغبة المدير الفني للشياطين الحمر، أولي جونار سولشاير بتدعيم خط الوسط الهجومي للفريق.

ولم يحظى النجم الكولومبي على ثقة مدربه، زين الدين زيدان في الموسم الحالي، وبات رحيله عن النادي الملكي هذا الصيف أمراً وارداً بقوة، حيث لم يخض سوى 651 دقيقة فقط في جميع البطولات.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن مانشستر يونايتد يريد استغلال انتهاء عقد اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا في صيف 2021 لضمه في صفقة منخفضة التكلفة، لأن النادي الإسباني سيكون مضطراً لبيعه خلال الميركاتو الصيفي الحالي أو الميركاتو الشتوي المُقبل، لكي يتجنب رحيله مجاناً في الصيف التالي.

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وأشارت الصحيفة إلى أن، الأزمة المالية التي خلفها وباء فيروس كورونا المستجد، جعلت جميع الأندية الأوروبية تغيّر من خططها في سوق الانتقالات، ومانشستر يونايتد لن يكون مستثنى من ذلك.

ووفقًا للتقرير ذاته، فإن إدارة النادي الإنجليزي تراجعت عن فكرة التعاقد مع نجم بوروسيا دورتموند الألماني، جادون سانشو، وذلك بسبب تكلفته المرتفعة التي ستتجاوز حاجز 100 مليون جنيه إسترليني، وبدأ يفكر في خيارات أقل سعرًا، على رأسها النجم الكولومبي خاميس رودريجيز.

وسيحاول اللاعب الأعسر الرحيل عن ريال مدريد هذا الصيف مثلما يسعى النادي لبيعه تماماً، لكن من المتوقع أن يواجه اليونايتد منافسة على رودريجيز من جانب إيفرتون في ظل رغبة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بالعمل مجددًا مع لاعبه السابق.

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