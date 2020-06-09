رياضة | برشلونة ينهي أول صفقات الميركاتو الصيفي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 03:15 مساءً - انت الان تقراء خبر برشلونة ينهي أول صفقات الميركاتو الصيفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهى نادي برشلونة الإسباني أول صفقات الميركاتو الصيفي لضمها بداية من الموسم المقبل حسبما ذكرت تقارير صحفية عالمية بتوصل قلعة كامب نو إلى اتفاق شبه نهائي مع نجم يوفنتوس ميراليم بيانيتش لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية عن أن برشلونة نجح في الحصول على توقيع ميراليم بيانيتش لاعب وسط يوفنتوس بعقد مدته 4 سنوات ويتبقى فقط الاتفاق بين إدارتي الناديين على دمج لاعبين آخرين في الصفقة التبادلية.

وأشارت الصحيفة إلى أن يوفنتوس طلب من برشلونة بضع اللاعبين في الصفقة للموافقة على رحيل بيانيتش بشكل نهائي والأقرب هو إيفان راكيتيتش نجم خط وسط قلعة كامب نو بعدما خرج من حسابات كيكي سيتين المدير الفني للفريق الأول.