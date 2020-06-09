رياضة | تصريحات نارية من مرتضى منصور تجاه الخطيب

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 03:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تصريحات نارية من مرتضى منصور تجاه الخطيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بالرد عليه، والاتهامات التي يقوم بتوجيها له.

وقال منصور في تصريحات عبر قناة الزمالك :"من الذي قام بسب تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية؟ لقد خرج عضو بمجلس الأهلي ويكتب لفظًا لا يليق بما قدمه آل الشيخ لنادي الأحمر الذي هو عضوًا فيه".

وتابع :"محمد سراج أقحم الزمالك في أزمة آل الشيخ؟ حصلنا على مستندات تؤكد دفع مبالغ مالية لأحد الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أجل سبي".

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وأشار :"تركي اّل الشيخ، وزير هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، تكفل بعلاج محمود الخطيب، رئيس الأهلي، خلال 3 مرات مختلفة".

وزاد :"تركي اّل الشيخ دفع تكاليف علاج الخطيب في 3 مرات بتكلفة ترواحت بين 70 و 80 مليون جنيه".

وواصل:" مجلس الأهلي عليه رد 261 مليون جنيه لتركي اّل الشيخ بالاضافة إلى الساعات الهدايا ومبلغ مالي قدره 2 مليون دولار لمجلة النادي".