رياضة | فنربخشة يقطع الطريق على الزمالك في ضم نجم المغرب

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 03:15 مساءً - انت الان تقراء خبر فنربخشة يقطع الطريق على الزمالك في ضم نجم المغرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل نادي فنربخشه التركي في منافسة قوية مع نادي الزمالك لخطف واحد من نجوم الدوري التونسي الممتاز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان نادي الزمالك مهتم بضم محمد الناهيري مدافع نادي الوداد البيضاوي المغربي في الصيف القادم لتدعيم خط الدفاع في الفريق بالموسم القادم.

وأكدت تقارير صحفية مغربية أن نادي فنربخشة أظهر هو الأخر اهتمام كبير بضم محمد الناهيري في نهاية الموسم الجاري.

وكشفت التقارير أن فنربخشة يجهز عرض ضخم لتقديمه إلى الناهيري في الفترة المقبلة لإقناعه بالانضمام إلى الفريق في الصيف.

يذكر أن عقد محمد الناهيري مع نادي الوداد ينتهي بنهاية الموسم الجاري ويحاول النادي إقناعه بتجديد عقده مع الفريق لفترة أطول لأنه يعتبر من العناصر الأساسية بالنادي.

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من جانبه، اشتعلت منافسة تونسية قوية في الساعات القليلة الماضية للتعاقد مع واحد من نجوم نادي الزمالك السابقين خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت تقارير صحفية تونسية أن كل من نادي الترجي والنجم الساحلي التونسيان يتنافسان على التعاقد مع التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن السابق للزمالك في الصيف القادم.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أكد أن النقاز أقرب للانضمام إلى النجم الساحلي في الصيف ولكن الترجي دخل بقوة في الصفقة وقدم عرض ضخم للاعب.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن النقاز لا يمانع في العودة إلى تونس مرة أخرى وسيختار النادي الذي سينضم له الفترة المقبلة.

يذكر أن حمدي النقاز في الفترة الحالية لا يتواجد في قائمة أي نادي بعد أن فسخ عقده مع نادي الزمالك في الشتاء الماضي وبالتالي سينتقل إلى النجم الساحلي في صفقة انتقال حر ولن يكلف النادي شئ.