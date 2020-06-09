رياضة | "المدافع الزجاجي" يشعل النار في برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 03:15 مساءً - انت الان تقراء خبر "المدافع الزجاجي" يشعل النار في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نادي برشلونة الإسباني عن إصابة المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي في قدمه اليمني لكنه لم يحدد مدة غيابه ليتأكد أن هذا المدافع يستحق لقب اللاعب الزجاجي فلا يكاد يلعب شهرًا أو تدريبًا إلا ويتعرض للإصابة.

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وتعاقد برشلونة مع صامويل أومتيتي في عام 2016 بعد أن نجح في إقناع فريق ليون الفرنسي بالاستغناء عن مقابل 25 مليون يورو فقط لكن إصابته باتت مزمنة حيث يتعرض للإصابات باستمرار حتى أنه خرج من حسابات كيكي سيتين مدرب برشلونة ومن قبله من المدربين.

وعاد نادي برشلونة للتدريبات بشكل فردي وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم مما جعل ممارسة كرة القدم في هذه الظروف غاية في الصعوبة نظرًا لخطورة العدوى على اللاعبين والرياضيين.