رياضة | تطورات جديدة حول إصابة ميسي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 03:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تطورات جديدة حول إصابة ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن أخر تطورات الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة ومدى جاهزيته لمواجهة فريقه المقبلة أمام ريال مايوركا بالليجا.

وكان ميسي قد تعرض لإصابة عضلية عقب عودته للمشاركة في تدريبات الفريق الكتالوني الجماعية لكنه عاد وشارك في التدريبات مرة أخرى أمس الاثنين.

وأفاد برنامج "الشيرنجيتو" الشهير في إسبانيا بأن ميسي يرغب في المشاركة في مباراة فريقه المقبلة أمام ريال مايوركا المقرر لها السبت المقبل.

وأضاف بأن برشلونة لا يريد التعجل في عودة نجمه الأول، ولا يريد المخاطرة به عقب عودة الدوري الإسباني.