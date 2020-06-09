رياضة | 6 أيام تحسم مصير أوباميانج مع ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 03:15 مساءً - انت الان تقراء خبر 6 أيام تحسم مصير أوباميانج مع ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط نادي ريال مدريد الإسباني لإنهاء صفقة بيير أوباميانج مهاجم فريق أرسنال الإنجليزي الذي ينتهي عقده في ملعب الإمارات خلال صيف عام 2021 ولكن على طريقه الخاصة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة عن طريق الضغط على إدارة المدفعجية.

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وفشلت إدارة نادي أرسنال في إقناع الجابوني ببير أوباميانج بتجديد عقده مع الفريق لأنه يرغب في الرحيل إلى فريق ينافس على دوري أبطال أوروبا في ظل الصراع الشرس بين ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر يونايتد على ضمه.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن أن ريال مدريد منح أرسال مهلة أخيرة حتى يوم 15 من شهر يونيو المقبل لتحديد مستقبل أوباميانج ومدى موافقته على رحيل المهاجم الجابوني إلى قلعة سانتياجو برنابيو لرغبتها في حسم مصير ومستقبل اللاعب بشكل مبكر.