شكرا لقرائتكم خبر عن «ليكيب» تكشف مصير القائد «سيلفا» مع سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ذكرت تقارير إعلامية فرنسية، أن تياجو سيلفا، قائد باريس سان جيرمان، سيرحل عن بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، بعدما قضى 8 سنوات ناجحة في النادي.
وقالت صحيفة ليكيب، الإثنين، إن المدافع البرازيلي كان يأمل في البقاء لعامين إضافيين، لكن ليوناردو، المدير الرياضي، أبلغه أن النادي لن يمدد عقده بعد نهاية موسم دوري أبطال أوروبا الجاري.
وفاز المدافع البالغ عمره 35 عامًا، والمنضم من ميلان في 2012، وخاض أكثر من 300 مباراة، بلقب الدوري الفرنسي 7 مرات، كما توج بكأس الرابطة الفرنسية 5 مرات، وبكأس فرنسا 4 مرات.
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