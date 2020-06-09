شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الرياضة والإسكان ومحافظ بورسعيد يبحثون مشروع المدينة الرياضية بـ«سلام بورسعيد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بحث الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وبحضور الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة المصرية، والجهات الاستشارية، والنائب محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة، الثلاثاء، البدء في إنهاء إجراءات إنشاء المدينة الرياضية المتكاملة بمدينة سلام بورسعيد، الواقعة بشرق بورسعيد، وذلك في ضوء تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وتم الاتفاق على أن تقدم هذه المدينة الرياضية جميع الخدمات الترفيهية والرياضية والاجتماعية والثقافية، ولتصبح جزء من مدينة سلام بورسعيد، التي تعد بدورها امتدادًا للنهضة الشاملة التي تشهدها المدينة الباسلة، لتلتحم بذلك مع أوجه التطوير الخدمي والعمراني الذي تشهده منطقة سيناء مع مدن القناة.

كما تضمن الاحتماع الاتفاق على البدء في إنشاء استاد النادي المصري الجديد، بنفس موقع الاستاد القديم الموجود حاليًا، بطاقة استيعابية تسع ١٢ ألف متفرج، وسيتم تنفيذه وفقًا لأحدث التقنيات الفنية والمعمارية، زبما يتناسب ويتوافق مع جهود البناء والتنمية الشاملة التي تشهدها بورسعيد في شتى المجالات.

وفي ضوء التنسيق الذي يجرى مع مختلف الجهات المعنية، أجرى الدكتور أشرف صبحي، ومعه اللواء عادل الغضبان، اتصالًا هاتفيًا مع المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتم الاتفاق على اختيار موقع المدينة الرياضية بمدينة سلام بورسعيد بما يتماشى مع النسق المعمارى للمدينة الجديدة، ووفقًا لرؤية القيادة السياسية التي تستهدف تقديم أفضل خدمة لأكبر عدد ممكن من سكان المحافظة.

وبإضافة تلك المنشآت، تصبح مدينة سلام بورسعيد أحد أهم إضافات التطور المعماري والمدن الجديدة التي تُنشأ بتكليف، ووفقاً لرؤية القيادة السياسية في مختلف محافظات الجمهورية.

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