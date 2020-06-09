شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يشهد اجتماع مجلس أمناء نادي «النادي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماع مجلس أمناء نادي «النادي» (The Club) بشيراتون؛ لاستعراض المقترح المتعلق بإنشاءات فرع نادي «النادي» بمركز التنمية الرياضية بشيراتون بمصر الجديدة، والخطة الزمنية المحددة للانتهاء من كافة الإنشاءات.

تضمن العرض مكونات الفرع الثاني لنادي «النادي» بشيراتون، من مبني إداري مزود بصالات الأنشطة الرياضية، ويقدم خدمات الشهر العقاري، وحمام سباحة أوليمبي، وجيم رياضي، ومحال تجارية، وملاعب كرة قدم، وملاعب متعددة الأغراض، ومناطق ألعاب ترفيهية للأطفال، ومساحات خضراء، ويتم إنشاء وتطوير البنية التحتية بفرع نادى النادي بشيراتون وفق المعايير الدولية متضمنة أعلي مستوى تكنولوجي.

وأكد الدكتور أشرف صبحي البدء في كافة الأعمال الإنشائية، وفق التصورات الهندسية والمعايير المحددة، ومن خلال مشاركة أكثر من جهة في التنفيذ للانتهاء من كل الإنشاءات وتجهيزها بأفضل الإمكانيات ليكون فرع نادي «النادي» بشيراتون جاهزاً للافتتاح في شهر ديسمبر المقبل ليمثل الفرع الثاني لسلسلة «نادى النادي بعد افتتاح الفرع الأول بمدينة 6 أكتوبر في مارس الماضي.

ولفت وزير الشباب والرياضة إلى أهمية سلسلة نادي «النادي» (The Club) كصروح رياضية شبابية اجتماعية تقدم الخدمات للنشء والشباب والأسر المصرية، وتتميز بإنشاءات متنوعة تخدم مختلف الألعاب الرياضية، مبيناً أن الوزارة تضع خطة كاملة لتشغيل سلسلة مشروع نادي النادي بالتعاون مع القطاع الخاص.

هذا وقد اتفق أعضاء مجلس أمناء نادى النادي بشيراتون على القيام بزيارات ميدانية لمشروع الفرع الثاني لنادي النادي الأيام المقبلة للوقوف على معدل الإنجاز المحقق على صعيد الإنشاءات الجاري تنفيذها.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس أمناء نادي النادي بشيراتون ومنهم الدكتور أحمد الشيخ، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الوزير رئيس مجلس الأمناء، واللواء إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة، والدكتور عماد العزباوي عميد كلية تربية رياضية بالهرم، والكابتن هشام مصباح، وكمال عامر، وعدد من قيادات الوزارة، وأعضاء المكتب الاستشاري الهندسي جامعة حلوان.

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