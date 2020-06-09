شكرا لقرائتكم خبر عن سترلينج يدعو لتعزيز دور ذوي البشرة السمراء في مواقع المسؤولية بالكرة الإنجليزية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب لاعب مانشستر سيتي رحيم سترلينج، مسؤولي كرة القدم الإنجليزية، باستغلال النقاش القائم عالمياً حالياً بشأن العنصرية والتظاهرات المناهضة لها، لإيجاد حلول تتيح زيادة عدد المسؤولين ذوي البشرة السمراء في أندية الدوري الممتاز.

وشهدت مدن أمريكية وعالمية منها لندن، تظاهرات في الأيام الماضية على خلفية مقتل المواطن الأمريكي الأسود جورج فلويد، على يد شرطي أبيض في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، بعدما وضع ركبته على عنقه لدقائق، على الرغم من مناجاته بأنه غير قادر على التنفس.

وانضم سترلينج الذي سبق له التعبير مرارًا عن ضرورة مناهضة العنصرية في ملاعب كرة القدم، إلى الرياضيين الذين يعربون عن تضامنهم مع فلويد، داعيًا إلى أن تشكل وفاته فرصة لتغييرات جذرية واسعة النطاق.

وقال لهيئة الاذاعة البريطانية «بي بي سي»، الإثنين :«الاحتجاج هو نقطة انطلاق عظيمة، ليتم إسماع الصوت. لكن الاحتجاج بمفرده لن يحدث أي تغيير في هذه البلاد (إنجلترا)».

وتابع: «الأمر يتعلق بكيف نمضي من هنا، بتسليط الضوء على الأمور (الواجب تغييرها)، المجتمع يحتاج إلى التغيير، ومن ثم العمل لأجل ذلك. لقد تحدثنا كثيرًا، الآن حان الوقت العمل هذا هو الوقت للتحدث عن هذه المواضيع، عن غياب العدالة، لاسيما في مجالي (كرة القدم)».

وتطرق سترلينج إلى الفارق الشاسع بين الأعداد الكبيرة للنجوم ذوي البشرة السمراء أو الآسيويين في الفرق، والعدد المحدود جداً لهؤلاء في مواقع التدريب أو المسؤولية الإدارية للأندية.

وأوضح: «ثمة نحو 500 لاعب في الدوري الممتاز، ثلثهم من ذوي البشرة السمراء، ولا يوجد أي تمثيل لنا في التسلسل الهرمي (الإداري) أو في الأجهزة الفنية».

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وتطرق سترلينج إلى تولي نجوم سابقين للعبة من البيض، منصب المدرب بشكل مباشر، بينما يتولى آخرون من ذوي البشرة السمراء دورا أقل شأناً في الأجهزة الفنية.