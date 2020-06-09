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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بريشيا يمنع بالوتيلي من دخول معسكر الفريق والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 يونيو 2020
كشف تقرير صحفي اليوم الثلاثاء، عن أن نادي بريشيا الإيطالي منع لاعبه ماريو بالوتيلي من دخول المعسكر التدريبي للفريق، وذلك تزامناً مع ما يتردد عن أن النادي يسعى للاستغناء عن خدمات اللاعب.
قالت وكالة الأنباء الإيطالية أنسا: "المهاجم بالوتيلي عاد إلى معسكر الفريق في توربولي كاساليا، قبل يوم واحد من موعد نهاية الشهادة الطبية التي كان قدمها لتبرير غيابه عن التدريبات، بداعي معاناته من مشكلات معوية".
وأشار التقرير إلى أن منع اللاعب من دخول المعسكر اليوم، ربما كان أول رد فعل من النادي إزاء البريد الإلكتروني الذي أرسله اللاعب لتقديم الشهادة الطبية، وأبلغ النادي اللاعب بمواصلة فترة الراحة حيث لم يكن هناك برنامج تدريبي جاهز له.
وفي ظل رغبة النادي في فسخ عقد بالوتيلي، ينتظر أن تتولى لجنة تحكيم رياضي النظر في الأمر.
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