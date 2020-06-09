شكرا لقرائتكم رسائل سيد عبد الحفيظ النارية للغندور والزمالك وطولان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بنادى الأهلى، العديد من الرسائل المهمة جاءت أبرزها لنادى الزمالك وحلمى طولان نجم الزمالك السابق، وخالد الغندور نجم الزمالك السابق.

وظهر سيد عبد الحفيظ في برنامج "ملك وكتابة" المذاع على قناة الأهلى، للرد على الكثير من الاستفسارات ورأيه في العديد من الموضوعات التي تخص الأهلى والساحة الرياضية.

وكشف مدير الكرة أسباب المشاكل بين الأهلى والزمالك قائلا: "مشكلتنا مع الزمالك أنه دائمًا ليس في مستوى تفوق الأهلي، لأننا نبتعد عنهم منذ زمن بعيد في الأفكار والإدارة".

واستكمل: "عندما نقول إن الأهلي نادي الوطنية والكرامة يغضبون ويذهبون لصناعة لافتات، ويقولون نادي الوطنية والكرامة والقرن والمبادئ وغيرها من المسميات".

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ووجه عبد الحفيظ الشكر لحلمى طولان، نجم الزمالك الأسبق، مؤكدًا إنه يُدين له بالفضل وإنه تعلم منه الكثير، قائلاً: "حلمى طولان صاحب فضل عليا بعد ربنا، من خلال المنتخب وأتعلمت منه حاجات كتير جدا، وطولان من الناس اللى شبعانة ومتربية".

وقدم عبد الحفيظ اعتذارا إلى خالد العندور نجم الزمالك السابق والمذيع بقناة النادي الأبيض بسبب ما وصفه سيد بـ "تشبيه غير لائق"، قائلا: "على الرغم من الخلاف ما بينا إلا أنني حزنت من وصفي له".