شكرا لقرائتكم 5 مهاجمين أجانب في قائمة فايلر النهائية استعدادا لتفاوض الأهلي معهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر بالتنسيق مع لجنة التخطيط القائمة المختصرة للاعبين الذين سيتم اختيار منهم المهاجم الأجنبي للفريق في الموسم الجديد، وأكد مصدر مطلع داخل النادي الأهلي أن القائمة المختصرة تشهد تواجد 5 لاعبين من بينهم الأورجوياني سيرينو نجم صن داونز وجاكسون موليكا مهاجم مازيمبي الكونغولي، ووضع فايلر مواصفات مُحددة لاختيار المهاجم الجديد يعد أبرزها صغر السن والقدرة على اللعب في أكثر من مركز وكذلك السرعة والقدرة على استغلال الرأس والقدم في التسجيل في الوقت الذي وضعت الإدارة مبلغ 2 مليون دولار كحد أقصى للتعاقد مع المهاجم الجديد.

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في الوقت الذي استقر فايلر بشكل كبير على طلب عودة ثلاثي الأهلي عمار حمدى ومحمد شريف وأكرم توفيق لصفوف الأهلى بمجرد انتهاء اعارتهم بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد دراسة ملف المعارين بدقة طوال الفترة الماضية برفقة جهازه المعاون، الذى عكف على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة والتى وصل عددها لـ14 لاعب.

ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).