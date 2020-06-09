شكرا لقرائتكم قرار اتحاد الكرة يهدد برحيل 28 لاعب أجنبي عن الدوري المصري الموسم المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مع اقتراب عودة النشاط الرياضي عقب التوقف الذي استمر قرابة الـ 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا، فإن الأندية بدأت في وضع الملامح الرئيسية لقوام الفرق استعدادا للموسم الجديد في حالة الغاء الموسم الحالي، وتأتي مشكلة اللاعبين الأجانب في صدارة الأزمات التي تواجهها جميع الأندية حيث لم يستقر اتحاد الكرة علي تطبيق قرار تخفيض عدد اللاعبين الأجانب في الدوري الموسم المقبل، في ظل امتلاك أندية الدوري ما يقرب من 82 لاعبًا أجنبيًا من 32 جنسية علي مستوى العالم، وفي حالة تطبيق قرار تخفيض الأجانب ليكون 3 لاعبين لكل نادي، فان الدوري الموسم المقبل سيضم 54 ناديا علي أقصي تقدير ، مما يهدد أكثر من 28 لاعبا اجنبيا في الدوري الموسم الحالي بعدم استمرارهم في مصر الموسم المقبل.

وتحتل قارة أفريقيا نصيب الأسد في التواجد بالدوري المصري، حيث احتلت تونس صدارة الدول الأفريقية تواجدًا في الدوري المصري هذا الموسم برصيد 8 لاعبين ويليها كل من أوغندا ونيجيريا برصيد 7 لاعبين لكل منهما، ويأتي في المركز الثالث برصيد 6 لاعبين كان من نصيب كوت ديفوار وغانا ، وجاءت دول المغرب وبوركينا فاسو في المرتبة التالية برصيد 4 لاعبين لكل منهما، وفي المرتبة الخامسة ليبيا والسنغال وتساوي برصيد لاعبين كل من مالي وغينيا والكونغو ، ولاعب واحد لكل من مدغشقر وغينيا بيساو وأنجولا وناميبيا وبوروندي والكاميرون وزامبيا وجامبيا.

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من ناحية آخري قرر مسئولو الزمالك التمهل فى ضم ظهير أيمن أجنبى للفريق من عدمه، خاصة لعدم إعلان اتحاد الكرة قواعد القيد فى الموسم المقبل، فى ظل انتظار حسم مصير الكروى الحالى المتوقف منذ 14 مارس الماضى، ضمن الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، لذا يفضل مسئولو الزمالك وضوح الرؤية بشأن عدد الأجانب فى الموسم القادم قبل حسم ضم ظهير أجنبى لتدعيم الجبهة اليمنى من عدمه.

وجاء التمهل فى صفقة الظهير الأجنبى فى ظل التوصل لمفاوضات متقدمة مع الجناح الأنجولى آرى بابل لاعب أول أغسطس الأنجولى، لضمه فى صفقة انتقال حر، وحال إتمام الصفقة واستمرار الثلاثى فرجانى ساسى وأشرف بن شرقى ومحمد أوناجم لاعبى الفريق الأبيض ستكون بذلك قائمة الأجانب مكتملة بميت عقبة حال تطبيق اتحاد الكرة لقرار قيد كل فريق لـ4 لاعبين أجانب فقط فى الموسم المقبل، لذا سيلجأ الأبيض وقتها إلى تسويق الرباعى كاسونجو وحميد أحداد ورزاق سيسيه ومعروف يوسف، لذلك قرر مسئولى الأبيض التمهل فى ملف الأجانب بسبب قواعد القيد.