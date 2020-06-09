شكرا لقرائتكم ميمي عبد الرازق: النحاس الأفضل فى الدوري.. وكارتيرون يتفوق على فايلر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثنى ميمي عبد الرازق رئيس قطاع الناشئين بالنادي المصري، على المستوى المتميز الذي يقدمه مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الأوليمبي، خلال الفترة الأخيرة، وقال عبد الرازق في تصريحات خاصة أن مهاجم القلعة البيضاء يمثل مستقبل الهجوم في مصر بعدما معاناة منتخب الفراعنة في هذا المركز بالتحديد.

أضاف ميمي عبد الرازق في تصريحات لـ"الخليج 365": هناك إهمال لقطاع الناشئين من جانب الأندية الكبرى، ولولا حصول مصطفى محمد على فرصة للتألق مع طلائع الجيش ما كان حقق هذا التألق مع المنتخب الأوليمبي، ولكنه خامة مبشرة وسيكون مستقبل المنتخب في الهجوم.

واستطرد رئيس قطاع الناشئين بالنادي المصري: الكثير من المواهب تحطمت على دكة بدلاء النادي الأهلي، فمثلاً ناصر ماهر من أحرف اللاعبين في مصر وكان قادراً على تعويض رحيل عبد الله السعيد لكنه لم يحصل على الفرصة، وكذلك صلاح محسن الذي بدأ يحصل على فرصة مع سموحة ويستعيد مستواه حالياً.

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واختتم: هناك الكثير من اللاعبين كنت أتوقع لهم مصير أفضل مثل اسلام محارب ولكنه انتقل للجونة بسبب عدم الحصول على فرصة في الأهلي، محارب تدرب على يدي وكان من اللاعبين المميزين، وحتى ياسر ابراهيم مدافع الأهلي الحالي تم استبعاده أكثر من مرة من الاختيارات الفنية حتى عاد مؤخراً.

وعن أسعار اللاعبين قال عبد الرازق: لا يوجد لاعب فى الدورى يستحق أكثر من 2 مليون جنيه، باستثناء عبد الله السعيد، فهو أفضل لاعب فى المسابقة، ومن وجهة نظرى لا تقل قيمة السعيد عن 7 أو 8 ملايين جنيه.

وأضاف رئيس قطاع الناشئين بالمصرى، الارتفاع الجنونى فى الأسعار أعتقد أنه يرجع إلى دور وكلاء اللاعبين وصراع الأندية على الصفقات، أتذكر فى 2010 عندما كنت بالجهاز الفنى لسموحة قمنا وقتها بشراء طارق حامد بحوالى 150 ألف جنيه، لكن الآن الأسعار أصبحت مبالغا فيها بشكل كبير.