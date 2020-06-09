شكرا لقرائتكم المسحة الثانية تحسم تعافي زوجة وبنات أحمد فتحي من فيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحسم المسحة الثانية التي ستجريها أسرة أحمد فتحي والممثلة في زوجته وبناته تعافيهم من فيروس كورونا المستجد بعد اصابتهم به خلال الايام الماضية وهو الأمر الذي اعلنته زوجه اللاعب الدولي على صفحاتها الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتلاشت اعراض فيروس كورونا على اسرة أحمد فتحي واصبحوا بصحة جيدة الا ان اجراء المسحة يعد شرط اساسي قبل خروجهم من العزل وقضاء حياتهم بشكل طبيعي.

ولم يتعرض أحمد فتحي نفسه للإصابة حيث اثبتت التحاليل والاشاعات التي اجراها عدم اصابته بالفيروس وان العدوي انتقلت لاسرته فقط.

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و علق أحمد فتحي نجم الأهلي والكرة المصرية المنتقل في الموسم الجديد لبيراميدز لأول مرة بعد إصابة زوجته وبناته بفيروس كورونا المستجد، حيث كتب الجوكر على انستجرام :"أشكركم جميعاً على الدعاء اللهم اجعله مستجاب واشفي كل مريض ولا نرى في أهلي وزوجتي واسرتي والناس اجمعين أي سوء"

وأجري أحمد فتحي مسحة جديدة للتأكد من عدم اصابته بفيروس كورونا بعد إعلان زوجته عن إصابتها بالفيروس بصحبة بناتها، وأجرى مسئولو الأهلى اتصالات مكثفة مع أحمد فتحى حيث اطمئن أكثر من مسئول فى النادى على أحمد فتحى وأسرته، وتحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى مع فتحى بشكل متواصل خلال الساعات الماضية للاطمئنان عليه وتأكد عبد الحفيظ من سلبية "عينة" أحمد فتحى بعدما خضع للمسح خلال الساعات الماضية، ليتأكد عدم إصابة نجم الفريق بالفيروس، وتمنى مسئولو القلعة الحمراء لأسرة اللاعب الشفاء العاجل.