شكرا لقرائتكم عمرو زكي ينشر صورة كلبه معلقا: "أليف بس عصبي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر عمرو زكي نجم النادي الزمالك السابق، صورة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، جمعته بكلبه، وعلق البلدوزر على الصورة قائلاً "أليف بس عصب"، وتفاعت جماهير القلعة البيضاء مع الصورة باندهاش من حجم الكلب حيث شبهه البعض منهم بالأسد نظراً لضخامة حجمه.



عمرو زكي

وبدأ عمرو زكى مسيرته بفريق المنصورة الرياضى، ليتألق بقميص الفريق، وينتقل لفريق إنبى عام 2003 بمقابل مادى تخطى المليون جنيه حينها، وتوهج البلدوزر بقميص الفريق البترولى، وانتقل للزمالك موسم 2005 بعد صراع شرس بين القطبين على ضمه، وقدم عمرو زكى مستويات رائعة مع الفريق الأبيض ومنتخب مصر، حتى وافقت إدارة ناديه على انتقاله لفريق ويجان الإنجليزى على سبيل الإعارة.

وتحدث الجميع عن عمرو زكى اثناء فترة لعبه فى أنجلترا، وسجل البلدوزر 10 أهداف بقميص ويجان، قبل أن تبدأ رحلة هبوطه، بعد خلافات نشبت مع المدير الفنى للفريق بسبب تأخره فى العودة، ليتخلى عنه الفريق الإنجليزى.اد البلدوزر للزمالك وقدم مستوى متواضعا، لينتقل على سبيل الإعارة لفريق هال سيتى الإنجليزى، ثم فريق الرجاء المغربى الذى فسخ عقد إعارته بالتراضى.

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أنهى زكى مسيرته لاعبا بنادى العهد اللبنانى فى صفقة انتقال حر، انتهت بفسخ التعاقد بعد شهر واحد بالتراضى.

وفى وقت سابق، أكد عمرو زكى، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن إدارة النادى الأبيض الأسبق وقفت فى طريق احترافه الأوروبى عام 2008، وأضاف عمرو زكى "ممدوح عباس رئيس الزمالك الأسبق قالى لى إنه يبحث عن الاستثمار فى المقام الأول واشترط مبلغا تعجيزيا من أجل بيعى لويجان الإنجليزى بلغ 250 مليون جنيه، كاشفاً أن ريال مدريد دخل فى مفاوضات لضمه خلال فترة لعبه لويجان.

وأثنى عمرو زكى على المستوى الفنى المميز الذى يقدمه الدولى التونسى فرجانى ساسى داخل صفوف الفريق الأبيض، معلقاُ "ساسى من أبرز الصفقات التى أبرمها مجلس إدارة الزمالك فى المواسم الأخيرة.. فهو لاعب جوكر يجيد اللعب فى أكثر من مركز وهو إضافة كبيرة للزمالك ولاعب كبير يصنع الفارق مع الفريق".

كما أشاد عمرو زكى بالفرنسى كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأبيض، مؤكدا انه مدرب كبير واختيار موفق للغاية من الإدارة تنصيبه مديراً فنياً للنادى"، وواصل: " كارتيرون نجح فى تجهيز لاعبى الزمالك ذهنياً ونفسياً وبدنياً والمباريات الأخيرة للنادى خير دليل على ذلك وبالأخص المواجهات الثلاثة أمام الترجى.