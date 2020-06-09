تقارير تركية: مدرب بشكتاش يبلغ النادي بموقفه من بقاء النني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت تقارير تركية إن سيرجين يالتشين مدرب فريق بشكتاش فاجئ إدارة النادي عندما قدم تقريره للموسم الجديد، حيث تمسك بالإبقاء على خدمات الدولي المصري محمد النني على الرغم من الخلافات المادية التي نشبت بين اللاعب وإدارة النادي.

وانتقل النني إلى صفوف بشكتاش مطلع الموسم الجاري على سبيل الإعارة قادمًا من أرسنال الإنجليزي مع وضع بند يتيح للنادي التركي شراء عقد لاعب المنتخب الوطني.

وكانت هناك رغبة متبادلة بين بشكتاش والنني على البقاء في صفوف الفريق، وسعت إدارة النادي التركي لتجديد إعارة النني لموسم آخر بعدما أوصى يالتشين مدرب الفريق بضرورة الإبقاء على خدمات البالغ من العمر 27 عاما.

ونشبت خلافات بين الطرفين (النني والإدارة) بعدما طلبت إدارة الفريق التركي من اللاعبين التنازل عن المستحقات المتأخرة عن الأشهر الثلاثة الماضية بسبب الأزمة الاقتصادية التي سببتها جائحة كورونا، إلا أن النني رفض وتمسك بالحصول على راتبه كاملا بل وهدد بعدم لعب المباريات المتبقية.

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وبحسب ما ذكرته صحيفة "الصباح سبور" التركية فإن يالتشين قدم تقريره للموسم الجديد إلى إدارة النادي والذي كشف عن مفاجأة بتمسكه بخدمات صاحب الـ27 عاما.

وأضافت الصحيفة التركية أن يالتشين طلب أيضًا الإبقاء على خدمات المالي عبد الله ديابي نظرا لسرعته.

من جانبها قالت صحيفة "فوتو ماك" التركية أن يالتشين اعترض على بعض الأسماء المقترحة من جانب إدارة النادي مما تسبب في خلافات بين الطرفين.

جدير بالذكر أن بعض التقارير التركية سبق وأكدت أن رحيل النني عن صفوف بشكتاش بات مؤكدًا، وبدأت إدارة النادي في البحث عن بديل للاعب منتخب مصر.